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Вербицький розкрив нові подробиці справ щодо "відмивання" коштів на мільярди гривень

П'ятниця 08 листопада 2024 14:00
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Вербицький розкрив нові подробиці справ щодо "відмивання" коштів на мільярди гривень Фото: Дмитро Вербицький (Interfax)
Автор: Олександр Мороз

У справі щодо ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (бенефіціар – Жеваго К.В.) є зрушення. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови правління та головного бухгалтера підприємства за фактами умисного ухилення від сплати податків на суму 1 млрд гривень.

Про це повідомив екс-заступник генпрокурора Дмитро Вербицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в "Інтерфакс".

Також, він повідомив, що направлено до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів в Україні (ТОВ "ТЕДІС Україна" за фактами умисного ухилення від сплати податків на суму 303,2 млн грн, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 1,31 млрд грн.

Окрім того, за результатами розслідування повідомлено про підозру російському бізнесмену, яким створено та здійснювалось керівництво діяльністю стійкого злочинного об’єднання та завдано збитків на понад 14 млн грн.

За матеріалами провадження Вищим антикорупційним судом стягнуто в дохід держави активи згаданого бізнесмена вартістю понад 2 млрд грн, у тому числі гірничо-збагачувальний комбінат.

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Офіс Генпрокурора
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