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Вербицкий раскрыл новые подробности дел по "отмыванию" средств на миллиарды гривен

Пятница 08 ноября 2024 14:00
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Вербицкий раскрыл новые подробности дел по "отмыванию" средств на миллиарды гривен Фото: Дмитрий Вербицкий (Interfax)
Автор: Александр Мороз

В деле по ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (бенефициар - Жеваго К.В.) есть сдвиг. В суд направлен обвинительный акт в отношении председателя правления и главного бухгалтера предприятия по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 1 млрд. гривен.

Об этом сообщил экс-замгенпрокурора Дмитрий Вербицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в "Интерфакс".

Также он сообщил, что направлен в суд обвинительный акт в отношении генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине (ООО "ТЕДИС Украина" по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 303,2 млн грн, а также легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму 1,31 млрд. грн.

Кроме того, по результатам расследования сообщено о подозрении российскому бизнесмену, которым создано и осуществлялось руководство деятельностью устойчивого преступного объединения и нанесен ущерб более чем на 14 млн грн.

По материалам производства Высшим антикоррупционным судом взысканы в доход государства активы упомянутого бизнесмена стоимостью более 2 млрд грн, в том числе горно-обогатительный комбинат.

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Офис Генпрокурора
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