Венс упевнений, що Зеленський "зрештою" піде на мирні переговори

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський "зрештою" погодиться обговорити мир із Росією. Він зазначив, що в п'ятницю український лідер під час зустрічі з Трампом продемонстрував "неповагу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 , CNN і трансляцію Fox News .

За словами Венса, Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом продемонстрував небажання брати участь у мирному процесі, якого прагне його американський колега.

"Він продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який президент Трамп назвав політикою американського народу і його президентства. Ось у чому основна проблема", - заявив віцепрезидент США в інтерв'ю Fox News.

Водночас, він додав, президенту України доведеться піти на угоду і це врешті-решт таки станеться.

"Я думаю, що Зеленський тоді ще не був готовий до цього. І, чесно кажучи, зараз він усе ще не готовий, але, думаю, зрештою він до цього прийде - йому доведеться", - сказав Венс.

На запитання ведучого, чи зможе український лідер повернутися в Білий дім, якщо він скаже, що готовий обговорити мирний план, Венс заявив, що якщо Зеленський "серйозно займеться справами", тоді США будуть готові знову поговорити.

"Я думаю, що якби він зателефонував і в нього була серйозна пропозиція про те, як він збирається брати участь у процесі. Дивіться, є деталі, які дійсно важливі, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми поговорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно зайнятися деталями", - резюмував віцепрезидент США.