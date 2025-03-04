Венс упевнений, що Зеленський "зрештою" піде на мирні переговори
Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський "зрештою" погодиться обговорити мир із Росією. Він зазначив, що в п'ятницю український лідер під час зустрічі з Трампом продемонстрував "неповагу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24, CNN і трансляцію Fox News.
За словами Венса, Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом продемонстрував небажання брати участь у мирному процесі, якого прагне його американський колега.
"Він продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі, який президент Трамп назвав політикою американського народу і його президентства. Ось у чому основна проблема", - заявив віцепрезидент США в інтерв'ю Fox News.
Водночас, він додав, президенту України доведеться піти на угоду і це врешті-решт таки станеться.
"Я думаю, що Зеленський тоді ще не був готовий до цього. І, чесно кажучи, зараз він усе ще не готовий, але, думаю, зрештою він до цього прийде - йому доведеться", - сказав Венс.
На запитання ведучого, чи зможе український лідер повернутися в Білий дім, якщо він скаже, що готовий обговорити мирний план, Венс заявив, що якщо Зеленський "серйозно займеться справами", тоді США будуть готові знову поговорити.
"Я думаю, що якби він зателефонував і в нього була серйозна пропозиція про те, як він збирається брати участь у процесі. Дивіться, є деталі, які дійсно важливі, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми поговорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно зайнятися деталями", - резюмував віцепрезидент США.
Сполучені Штати припинили військову допомогу Україні
Нагадаємо, цієї ночі стало відомо, що президент США Дональд Трамп призупинив усю військову допомогу Україні. Йдеться зокрема про те озброєння, яке не перебуває в Україні, але в дорозі. Зокрема, на літаках, кораблях і навіть ту зброю, яка вже на території Європи. За словами джерела Bloomberg, призупинення буде доти, доки лідери України не продемонструють сумлінну прихильність миру.
Незабаром у коментарі CNN представник Білого дому підтвердив, що американський президент призупинив допомогу. За його словами, Штатам потрібно, щоб партнери теж були віддані миру, як і Трамп.
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