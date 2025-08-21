Венс: Україна вимагає гарантій, Росія - контролю над новими територіями

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України є "надзвичайно складними".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, слова якого цитує Bloomberg.
За словами політика, переговори щодо завершення війни Росії проти України зосереджені на двох основних питаннях - гарантіях безпеки для Києва та контролі Москвою певних територій.
Дійсно, Україна, після підписання мирної угоди, хоче отримати гарантії своєї територіальної цілісності та впевненість у тому, що Росія більше не здійснюватиме вторгнень.
У той же час Кремль наполягає на визнанні контролю над деякими територіями, частина з яких наразі перебуває під окупацією, а інша - ні.
"Є два головні питання, які залишаються невирішеними. У чомусь це виглядає дуже просто, але водночас надзвичайно складно", - зазначив американський політик.
Також Венс зазначив, що особиста зустріч між президентами України та Росії могла б посприяти просуванню переговорного процесу та досягненню домовленостей.
"Саме тут і зосереджена суть переговорів: українці хочуть гарантій безпеки, росіяни - певної території", - додав він.
За його словами, США зараз якраз і працюють над цим питанням, проте час і місце проведення переговорів поки не визначені.
Американський політик також зазначив, що особисто спілкувався телефоном із Володимиром Путіним і охарактеризував його як "більш стриманого, ніж можна було б очікувати".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс у лютому 2025 року в Овальному кабінеті відкрито критикував Зеленського за нібито "невдячність" за підтримку США під час війни.
Разом з тим, попри попередні гучні заяви, віцепрезидент публічно зараз говорить, що США не вестимуть переговори з Росією про припинення війни без участі України та її партнерів. Це стало важливим сигналом як для Києва, так і для європейських союзників.