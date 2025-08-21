Венс: Україна вимагає гарантій, Росія - контролю над новими територіями

За словами політика, переговори щодо завершення війни Росії проти України зосереджені на двох основних питаннях - гарантіях безпеки для Києва та контролі Москвою певних територій.

Дійсно, Україна, після підписання мирної угоди, хоче отримати гарантії своєї територіальної цілісності та впевненість у тому, що Росія більше не здійснюватиме вторгнень.

У той же час Кремль наполягає на визнанні контролю над деякими територіями, частина з яких наразі перебуває під окупацією, а інша - ні.

"Є два головні питання, які залишаються невирішеними. У чомусь це виглядає дуже просто, але водночас надзвичайно складно", - зазначив американський політик.

Також Венс зазначив, що особиста зустріч між президентами України та Росії могла б посприяти просуванню переговорного процесу та досягненню домовленостей.

"Саме тут і зосереджена суть переговорів: українці хочуть гарантій безпеки, росіяни - певної території", - додав він.

За його словами, США зараз якраз і працюють над цим питанням, проте час і місце проведення переговорів поки не визначені.

Американський політик також зазначив, що особисто спілкувався телефоном із Володимиром Путіним і охарактеризував його як "більш стриманого, ніж можна було б очікувати".