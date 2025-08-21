UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Венс: Україна вимагає гарантій, Росія - контролю над новими територіями

Фото: Віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України є "надзвичайно складними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, слова якого цитує Bloomberg.

За словами політика, переговори щодо завершення війни Росії проти України зосереджені на двох основних питаннях - гарантіях безпеки для Києва та контролі Москвою певних територій.

Дійсно, Україна, після підписання мирної угоди, хоче отримати гарантії своєї територіальної цілісності та впевненість у тому, що Росія більше не здійснюватиме вторгнень.

У той же час Кремль наполягає на визнанні контролю над деякими територіями, частина з яких наразі перебуває під окупацією, а інша - ні.

"Є два головні питання, які залишаються невирішеними. У чомусь це виглядає дуже просто, але водночас надзвичайно складно", - зазначив американський політик.

Також Венс зазначив, що особиста зустріч між президентами України та Росії могла б посприяти просуванню переговорного процесу та досягненню домовленостей.

"Саме тут і зосереджена суть переговорів: українці хочуть гарантій безпеки, росіяни - певної території", - додав він.

За його словами, США зараз якраз і працюють над цим питанням, проте час і місце проведення переговорів поки не визначені.

Американський політик також зазначив, що особисто спілкувався телефоном із Володимиром Путіним і охарактеризував його як "більш стриманого, ніж можна було б очікувати".

Чим відомий Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у лютому 2025 року в Овальному кабінеті відкрито критикував Зеленського за нібито "невдячність" за підтримку США під час війни.

Разом з тим, попри попередні гучні заяви, віцепрезидент публічно зараз говорить, що США не вестимуть переговори з Росією про припинення війни без участі України та її партнерів. Це стало важливим сигналом як для Києва, так і для європейських союзників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжей Ді Венс