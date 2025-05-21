Венс розповів, що насправді мотивує Трампа в питанні України
Зовнішня політика президента США Дональда Трампа ґрунтується на його "гуманітарному імпульсі". Ймовірно, тому він хоче завершити війну Росії проти України.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю The New York Times заявив віце-президент США Джей Ді Венс.
За словами Венса, у Трампа є дві речі, які його "надзвичайно захоплюють". Перша це те, що американський лідер нібито розбирається в людях краще, ніж будь-хто, кого він зустрічав.
"Друге, що, на мій погляд, дуже недооцінюється, і це мотивує зовнішню політику щодо України та Росії, це мотивує речі, які він сказав про Близький Схід, це мотивує справді багато чого з того, що він має, - це свого роду гуманітарний імпульс", - додав віцепрезидент.
За його словами, Трамп навіть запропонував відправляти найнебезпечніших злочинців в інші країни, щоб в американських в'язницях було менше насильства. Оскільки американські в'язниці не дуже хороші в плані реабілітації, і в дрібних злочинців мало шансів на виправлення.
Заяви Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що він хоче завершити "м'ясорубку" між Україною і Росією.
Практично в кожній своїй заяві про війну він згадує про те, що щотижня гинуть близько 5 тисяч українських і російських солдатів.
Незважаючи на своє бажання завершити війну, Трамп поки що так і не чинив належного тиску на Росію, щоб примусити її до миру. Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що нові санкції нібито можуть призвести до того, що Москва відмовиться від будь-яких переговорів.
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