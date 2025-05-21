ua en ru
Ср, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Венс розповів, що насправді мотивує Трампа в питанні України

Вашингтон, Середа 21 травня 2025 16:23
UA EN RU
Венс розповів, що насправді мотивує Трампа в питанні України Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зовнішня політика президента США Дональда Трампа ґрунтується на його "гуманітарному імпульсі". Ймовірно, тому він хоче завершити війну Росії проти України.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю The New York Times заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

За словами Венса, у Трампа є дві речі, які його "надзвичайно захоплюють". Перша це те, що американський лідер нібито розбирається в людях краще, ніж будь-хто, кого він зустрічав.

"Друге, що, на мій погляд, дуже недооцінюється, і це мотивує зовнішню політику щодо України та Росії, це мотивує речі, які він сказав про Близький Схід, це мотивує справді багато чого з того, що він має, - це свого роду гуманітарний імпульс", - додав віцепрезидент.

За його словами, Трамп навіть запропонував відправляти найнебезпечніших злочинців в інші країни, щоб в американських в'язницях було менше насильства. Оскільки американські в'язниці не дуже хороші в плані реабілітації, і в дрібних злочинців мало шансів на виправлення.

Заяви Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що він хоче завершити "м'ясорубку" між Україною і Росією.

Практично в кожній своїй заяві про війну він згадує про те, що щотижня гинуть близько 5 тисяч українських і російських солдатів.

Незважаючи на своє бажання завершити війну, Трамп поки що так і не чинив належного тиску на Росію, щоб примусити її до миру. Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що нові санкції нібито можуть призвести до того, що Москва відмовиться від будь-яких переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні Джей Ді Венс
NEWS
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
Портнова застрелили в Мадриді: що відомо на цей момент
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч