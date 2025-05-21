Венс розповів, що насправді мотивує Трампа в питанні України

За словами Венса, у Трампа є дві речі, які його "надзвичайно захоплюють". Перша це те, що американський лідер нібито розбирається в людях краще, ніж будь-хто, кого він зустрічав.

"Друге, що, на мій погляд, дуже недооцінюється, і це мотивує зовнішню політику щодо України та Росії, це мотивує речі, які він сказав про Близький Схід, це мотивує справді багато чого з того, що він має, - це свого роду гуманітарний імпульс", - додав віцепрезидент.

За його словами, Трамп навіть запропонував відправляти найнебезпечніших злочинців в інші країни, щоб в американських в'язницях було менше насильства. Оскільки американські в'язниці не дуже хороші в плані реабілітації, і в дрібних злочинців мало шансів на виправлення.