Вэнс рассказал, что на самом деле мотивирует Трампа в вопросе Украины

По словам Вэнса, в Трампе есть две вещи, которые его "чрезвычайно восхищают". Первая это то, что американский лидер якобы разбирается в людях лучше, чем кто-либо, кого он встречал.

"Второе, что, на мой взгляд, очень недооценивается, и это мотивирует внешнюю политику по Украине и России, это мотивирует вещи, которые он сказал о Ближнем Востоке, это мотивирует действительно многое из того, что у него есть, - это своего рода гуманитарный импульс", - добавил вице-президент.

По его словам, Трамп даже предложил отправлять самых опасных преступников в другие страны, чтобы в американских тюрьмах было меньше насилия. Поскольку американские тюрьмы не очень хороши в плане реабилитации, и у мелких преступников мало шансов на исправление.