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Вэнс рассказал, что на самом деле мотивирует Трампа в вопросе Украины

Вашингтон, Среда 21 мая 2025 16:23
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Вэнс рассказал, что на самом деле мотивирует Трампа в вопросе Украины Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Внешняя политика президента США Дональда Трампа основывается на его "гуманитарном импульсе". Вероятно, поэтому он хочет завершить войну России против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью The New York Times заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, в Трампе есть две вещи, которые его "чрезвычайно восхищают". Первая это то, что американский лидер якобы разбирается в людях лучше, чем кто-либо, кого он встречал.

"Второе, что, на мой взгляд, очень недооценивается, и это мотивирует внешнюю политику по Украине и России, это мотивирует вещи, которые он сказал о Ближнем Востоке, это мотивирует действительно многое из того, что у него есть, - это своего рода гуманитарный импульс", - добавил вице-президент.

По его словам, Трамп даже предложил отправлять самых опасных преступников в другие страны, чтобы в американских тюрьмах было меньше насилия. Поскольку американские тюрьмы не очень хороши в плане реабилитации, и у мелких преступников мало шансов на исправление.

Заявления Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он хочет завершить "мясорубку" между Украиной и Россией.

Практически в каждом своем заявлении о войне он упоминает о том, что каждую неделю гибнут около 5 тысяч украинских и российских солдат.

Несмотря на свое желание завершить войну, Трамп пока так и не оказал должного давления на Россию, чтобы принудить ее к миру. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что новые санкции якобы могут привести к тому, что Москва откажется от любых переговоров.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине Джей Ди Вэнс
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