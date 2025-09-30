Венс пророкує шатдаун у США після невдалої зустрічі Трампа з демократами

"Я думаю, що ми прямуємо до шатдауну", - сказав Венс і звинуватив цьому демократів, які, за його словами, "не хочуть робити правильні кроки".

Демократи, своєю чергою, звинувачують республіканців у можливому призупиненні роботи уряду.

Чому США загрожує шатдаун

Предметом конфлікту між сторонами, які не можуть прийняти бюджет, є питання в охороні здоров’я.

Близько 24 млн американців, які користуються програмою Affordable Care Act, можуть зіткнутися з підвищенням витрат, якщо Конгрес не продовжить тимчасові податкові пільги, термін дії яких завершується наприкінці року.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс наголосив, що Конгрес має зробити ці податкові пільги постійними вже зараз, оскільки страхові компанії фіналізують вищі тарифи, а новий період реєстрації починається 1 листопада.

"Ми вважаємо неприйнятним просто прийняти республіканський план, який продовжує підривати систему охорони здоров’я", - сказав Джеффріс на пресконференції у понеділок.

Республіканці ж стверджують, що готові обговорювати цю тему, але не в межах тимчасового фінансування.

"У них були ідеї, які я вважав розумними, ідеї, які президент теж вважав розумними. Але нерозумно використовувати їх як важіль і доводити справу до шатдауну!" - зазначив Венс.

Чому демократи борються за медичні пільги

Демократи прагнуть мобілізувати свій електорат напередодні проміжних виборів 2026 року, коли вирішуватиметься контроль над Конгресом, і загалом підтримують курс на збереження медичних пільг.

Водночас деякі демократичні радники неофіційно висловлюють занепокоєння, що шатдаун може викликати негативну реакцію суспільства, якщо партія не зуміє ефективно пояснити свою позицію і виглядатиме так, ніби просто протидіє всьому, що пропонує Трамп.

Якщо сторони так і не домовляться, призупинення діяльності уряду розпочнеться о 00:01 1 жовтня.