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Венс попросив Зеленського припинити атаки на танкери в Чорному морі, - FT

09:45 12.08.2026 Ср
2 хв
Як на цей заклик відреагував президент України?
aimg Юлія Капітонова
Венс попросив Зеленського припинити атаки на танкери в Чорному морі, - FT Фото: Джей Ді Венс, віцепрезидент США (Getty Images)
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31 липня віцепрезидент США Джей Ді Венс зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському з проханням зупинити удари ЗСУ по танкерах в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як стверджують інсайдери ЗМІ в українській владі, Зеленський наказав "заморозити" інтенсивну кампанію ударів по нафтових танкерах саме після звернення Венса.

Білий дім нібито був невдоволений тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки, а також завдає шкоди американським компаніям. Як відомо, під удари ЗСУ потрапляли і танкери, що перевозили нафту з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ.

Після дзвінка Венса до Зеленського, який відбувся 31 липня, Сили оборони більше жодного разу не били по суднах поблизу терміналу КТК.

За словами інсайдерів, президент України пообіцяв зупинити атаки на інфраструктуру КТК або неросійські судна, якщо вони не перебуватимуть під українськими санкціями та не перевозитимуть російську нафту чи інші російські вантажі.

"Ми дослухаємося до наших американських партнерів", - заявив ЗМІ високопоставлений український чиновник.

Він також додав, що Київ створив відповідні "механізми" у відповідь на запит США.

Окрім того, відомо, що саме КТК був однією з головних тем розмов України з урядами США та Казахстану.

Раніше РБК-Україна розповідало, чому саме Україна погодилася не атакувати неросійські танкери в Чорному морі.

Також ми писали, що удари по суднах біля Новоросійська зачепили інтереси найбільшої нафтової компанії США.

До речі, експорт казахстанської нафти дійсно опинився під загрозою зриву.

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Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Україна Війна Росії проти України Джей Ді Венс
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