Венс похвалив Трампа і заявив, що "ми на порозі миру в Європі"

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що завдяки адміністрації США "ми перебуваємо на порозі миру в Європі". При цьому він не надав жодних доказів сказаному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, президент США Дональд Трамп був сповнений рішучості "принести мир у цю нескінченну війну".
"Я думаю, що президент Трамп, те, що робить його таким ефективним переговірником, і я бачив це в приватній бесіді, це те, що він нічого не прибирає зі столу... Все на столі. І, звичайно, це змушує голови в Америці вибухати, тому що вони кажуть: "Чому ви розмовляєте з Росією?" - сказав він.
Венс, зокрема, поставив риторичне запитання: як ви збираєтеся закінчити війну, якщо ви не говорите з Росією.
"Ви повинні поговорити з усіма, хто бере участь у бойових діях", - додав він.
Водночас, за його словами, Трамп "розуміє, що багато з цих питань складні, і що для їхнього вирішення знадобиться розумний державний діяч".
"Я дійсно вірю, що ми перебуваємо на порозі миру в Європі вперше за три роки", - резюмував Венс.
Ще до інавгурації президент США Дональд Трамп вирізнявся неординарними заявами щодо України. У них він просував головну тезу - закінчення війни РФ проти України.
І якщо до інавгурації йшлося про 24 години в контексті розв'язки бойових дій, то, за даними WSJ на кінець січня, Трамп доручив спецпосланцю США Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів.
А нещодавні заяви Трампа, в яких він називає Зеленського "диктатором" і озвучує його рейтинг серед українців нібито на рівні 4%, хоча нещодавні опитування говорять про 57%, зовсім нагадують російську пропаганду.
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