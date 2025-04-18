Венс "оптимістично налаштований" на мир в Україні після погроз Рубіо вийти з переговорів
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "оптимістично налаштований" щодо досягнення миру в Україні. Він сказав це після погроз держсекретаря США Марко Рубіо вийти з переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Reuters.
Відповідну заяву Венс зробив під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Римі.
"Оскільки переговори тривають, я не буду їх заздалегідь оцінювати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні", - заявив Джей Ді Венс.
Віцепрезидент США зазначив, що "навіть за останні 24 години є кілька цікавих речей, про які ми можемо повідомити".
Варто додати, що за кілька годин до цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп відмовиться від посередництва між Росією і Україною протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.
Переговори щодо війни в Україні
Україна та Росія не ведуть прямих переговорів щодо війни в Україні. Проте переговорний процес триває за посередництва США. Вашингтон застосовує так звану "човникову дипломатію" для переговорів.
Один з перших кроків, які намагається запровадити адміністрація Дональда Трампа, - це перемир'я між Росією та Україною. Влада України погодилася прийняти пропозицію щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню, але Москва продовжує висувати умови.
Також за посередництва США Україна та Росія погодилися на взаємне припинення ударів по енергетиці. Втім Росія не дотримується домовленостей і продовжує порушувати перемир'я.
Нещодавно Трамп встановив диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо припинення вогню. За словами Трампа, він чекає відповідь від Росії вже цього тижня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.