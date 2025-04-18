Вэнс "оптимистично настроен" на мир в Украине после угроз Рубио выйти из переговоров
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "оптимистично настроен" по достижению мира в Украине. Он сказал это после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.
Соответствующее заявление Вэнс сделал во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме.
"Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их заранее оценивать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне", - заявил Джей Ди Вэнс.
Вице-президент США отметил, что "даже за последние 24 часа есть несколько интересных вещей, о которых мы можем сообщить".
Стоит добавить, что за несколько часов до этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.
Переговоры по войне в Украине
Украина и Россия не ведут прямых переговоров по войне в Украине. Однако переговорный процесс продолжается при посредничестве США. Вашингтон применяет так называемую "челночную дипломатию" для переговоров.
Один из первых шагов, которые пытается ввести администрация Дональда Трампа, - это перемирие между Россией и Украиной. Власти Украины согласились принять предложение о введении 30-дневного режима прекращения огня, но Москва продолжает выдвигать условия.
Также при посредничестве США Украина и Россия согласились на взаимное прекращение ударов по энергетике. Впрочем, Россия не придерживается договоренностей и продолжает нарушать перемирие.
Недавно Трамп установил диктатору Владимиру Путину ультиматум о прекращении огня. По словам Трампа, он ждет ответ от России уже на этой неделе.
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