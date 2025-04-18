ua en ru
Пт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Вэнс "оптимистично настроен" на мир в Украине после угроз Рубио выйти из переговоров

Рим, Пятница 18 апреля 2025 15:26
UA EN RU
Вэнс "оптимистично настроен" на мир в Украине после угроз Рубио выйти из переговоров Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "оптимистично настроен" по достижению мира в Украине. Он сказал это после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.

Соответствующее заявление Вэнс сделал во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме.

"Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их заранее оценивать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне", - заявил Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США отметил, что "даже за последние 24 часа есть несколько интересных вещей, о которых мы можем сообщить".

Стоит добавить, что за несколько часов до этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.

Переговоры по войне в Украине

Украина и Россия не ведут прямых переговоров по войне в Украине. Однако переговорный процесс продолжается при посредничестве США. Вашингтон применяет так называемую "челночную дипломатию" для переговоров.

Один из первых шагов, которые пытается ввести администрация Дональда Трампа, - это перемирие между Россией и Украиной. Власти Украины согласились принять предложение о введении 30-дневного режима прекращения огня, но Москва продолжает выдвигать условия.

Также при посредничестве США Украина и Россия согласились на взаимное прекращение ударов по энергетике. Впрочем, Россия не придерживается договоренностей и продолжает нарушать перемирие.

Недавно Трамп установил диктатору Владимиру Путину ультиматум о прекращении огня. По словам Трампа, он ждет ответ от России уже на этой неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Мирные переговоры Джей Ди Вэнс
NEWS
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза