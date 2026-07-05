Венс неочікувано похвалив Україну: можливості РФ наближаються до нуля

Наступальні операції російської армії дають Кремлю все менше здобутків на фронті, а українська оборонна тактика створює умови, необхідні для завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джея Ді Венса виданню The Times.

Наступ РФ втрачає сенс

За словами Венса, російська армія опинилася в ситуації, коли віддача від наступальних операцій стрімко падає.

"Росіяни зараз перебувають у такому становищі, коли сума, яку вони можуть отримати завдяки продовженню наступальних операцій, зникаюче мала - і наближається до нуля", - заявив віцепрезидент.

Він додав, що Москва платить високу ціну за кожен метр просування.

Що це означає для переговорів

Віцепрезидент США припустив, що саме ця динаміка може відкрити шлях до дипломатичного завершення війни.

"Це цілком може створити простір, необхідний нам для завершення цієї справи", - сказав він.

За словами Венса, адміністрація Дональда Трампа рекомендує Києву максимально оборонну тактику, поки Вашингтон веде переговори.

"Адміністрація Трампа схиляється до того, що українці, поки ми, звичайно, ведемо переговори, повинні просто займати максимально оборонну позицію. Такий підхід приніс набагато більше плодів, тому що оборонятися легше, ніж наступати", - зазначив віцепрезидент.

Ставка на виснаження РФ

Венс наголосив, що саме курс на оборону дозволив Україні реалізувати свої тактичні переваги.

"Це дозволило українцям трохи більше використати свою тактичну перевагу... Сполучені Штати та НАТО заохочували Україну більше зосереджуватися на обороні - і це довело свою ефективність", - сказав він.

Віцепрезидент також нагадав, що коли він тільки вивчав конфлікт, йому здавалось очевидним, що поширення безпілотників і засобів спостереження робить логічнішим сценарій, за яким Києву варто закріпитися і виснажувати Росію, а не запускати дороговартісну наступальну операцію для повернення окупованих територій.