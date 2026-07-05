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Вэнс неожиданно похвалил Украину: возможности РФ приближаются к нулю

21:15 05.07.2026 Вс
2 мин
Москва платит высокую цену за каждый метр продвижения
aimg Валерия Абабина
Вэнс неожиданно похвалил Украину: возможности РФ приближаются к нулю Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (getty images)
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Наступательные операции российской армии дают Кремлю все меньше достижений на фронте, а украинская оборонная тактика создает условия, необходимые для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джея Ди Венса изданию The Times.

Наступление РФ теряет смысл

По словам Вэнса, российская армия оказалась в ситуации, когда отдача от наступательных операций стремительно падает.

"Россияне сейчас находятся в таком положении, когда сумма, которую они могут получить благодаря продолжению наступательных операций, исчезающе мала - и близится к нулю", - заявил вице-президент.

Вэнс неожиданно похвалил Украину: возможности РФ приближаются к нулю

Он добавил, что Москва платит высокую цену за каждый метр продвижения.

Что это значит для переговоров

Вице-президент США предположил, что именно эта динамика может открыть путь к дипломатическому завершению войны.

"Это вполне может создать пространство, необходимое нам для завершения этого дела", - сказал он.

По словам Венса, администрация Дональда Трампа рекомендует Киеву максимально оборонительную тактику, пока Вашингтон ведет переговоры.

"Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто занимать максимально оборонительную позицию. Такой подход принес гораздо больше плодов, потому что обороняться легче, чем наступать", - отметил вице-президент.

Ставка на истощение РФ

Вэнс подчеркнул, что именно курс на оборону позволил Украине реализовать свои тактические преимущества.

"Это позволило украинцам немного больше использовать свое тактическое преимущество... Соединенные Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредотачиваться на обороне - и это доказало свою эффективность", - сказал он.

Вице-президент также напомнил, что когда он только изучал конфликт, ему казалось очевидным, что распространение беспилотников и средств наблюдения делает более логичным сценарий, по которому Киеву следует закрепиться и истощать Россию, а не запускать дорогостоящую наступательную операцию для возвращения оккупированных территорий.

Напомним, осенью 2025 года президент Владимир Зеленский сообщал о контрнаступательных действиях ВСУ под Добропольем и в районе Покровска в Донецкой области – тогда Силы обороны освободили около 160 квадратных километров территории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в апреле 2026 года Джей Ди Вэнс публичнопохвастался прекращением финансирования Украины со стороны США.

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