Венс може відмовитися від президентських виборів-2028: CNN дізнався одну з головних причин

За словами співрозмовників телеканалу, близьких до Венса, віцепрезидент серйозно обмірковує відмову від участі в наступних президентських виборах. Водночас остаточного рішення він не ухвалив і термінів для цього не визначив.

CNN поспілкувався приблизно з десятком його союзників і радників. Вони розповіли, що Венс зважує власні політичні амбіції на тлі розколу коаліції прихильників Дональда Трампа та сімейних обов’язків.

Як війна з Іраном впливає на плани Венса

Одним із головних чинників залишається війна з Іраном. Союзники віцепрезидента вважають, що його шанси значною мірою залежатимуть від того, чи зможе Трамп швидко завершити конфлікт без подальшого падіння довіри до Білого дому.

"Питання не в тому, чи зможе Джей Ді це зробити. Питання в тому, чи зможе будь-який республіканець, якщо війна з Іраном триватиме", - заявив один із союзників Венса.

Після проміжних виборів віцепрезидент публічно назвав війну причиною поразки партії. За даними джерел CNN, ця заява викликала невдоволення Трампа, хоча Білий дім стверджує, що президента заздалегідь поінформували про допис і він не заперечував проти нього.

Чи може Венс усе ж піти на вибори

Частина союзників Венса переконана, що він радше балотуватиметься, ніж відмовиться від боротьби. Вони наголошують, що до виборів залишається два роки й політична ситуація ще може змінитися.

Водночас Трамп поки не пообіцяв підтримати віцепрезидента на республіканських праймеріз. За інформацією CNN, у приватних розмовах він говорив про бажання спочатку оцінити інших потенційних кандидатів.