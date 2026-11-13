Вэнс может отказаться от президентских выборов-2028: CNN узнал одну из главных причин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность не баллотироваться в президенты в 2028 году после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Одним из главных препятствий для его президентских амбиций союзники называют войну с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам собеседников телеканала, близких к Вэнсу, вице-президент серьезно обдумывает отказ от участия в следующих президентских выборах. При этом окончательного решения он не принял и сроков для этого не определил.
CNN пообщался примерно с десятком его союзников и советников. Они рассказали, что Вэнс взвешивает собственные политические амбиции на фоне раскола коалиции сторонников Дональда Трампа и семейных обязанностей.
Одним из главных факторов остается война с Ираном. Союзники вице-президента считают, что его шансы во многом будут зависеть от того, сможет ли Трамп быстро завершить конфликт без дальнейшего падения доверия к Белому дому.
"Вопрос не в том, сможет ли Джей Ди это сделать. Вопрос в том, сможет ли любой республиканец, если война с Ираном продолжится", - заявил один из союзников Вэнса.
После промежуточных выборов вице-президент публично назвал войну причиной поражения партии. По данным источников CNN, это заявление вызвало недовольство Трампа, хотя Белый дом утверждает, что президента заранее проинформировали о публикации и он не возражал против нее.
Часть союзников Вэнса убеждена, что он скорее будет баллотироваться, чем откажется от борьбы. Они подчеркивают, что до выборов остается два года и политическая ситуация еще может измениться.
При этом Трамп пока не пообещал поддержать вице-президента на республиканских праймериз. По информации CNN, в частных разговорах он говорил о желании сначала оценить других потенциальных кандидатов.
Напомним, после промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября Вэнс возложил ответственность за поражение республиканцев на войну с Ираном. Он призвал сосредоточиться на завершении конфликта и внутренних проблемах США.
12 ноября Трамп поручил Вэнсу переключить внимание с переговоров с Ираном на борьбу с коррупцией и преступностью. До этого вице-президент возглавлял американскую переговорную команду на иранском направлении.