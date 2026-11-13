Вэнс может отказаться от президентских выборов-2028: CNN узнал одну из главных причин

По словам собеседников телеканала, близких к Вэнсу, вице-президент серьезно обдумывает отказ от участия в следующих президентских выборах. При этом окончательного решения он не принял и сроков для этого не определил.

CNN пообщался примерно с десятком его союзников и советников. Они рассказали, что Вэнс взвешивает собственные политические амбиции на фоне раскола коалиции сторонников Дональда Трампа и семейных обязанностей.

Как война с Ираном влияет на планы Вэнса

Одним из главных факторов остается война с Ираном. Союзники вице-президента считают, что его шансы во многом будут зависеть от того, сможет ли Трамп быстро завершить конфликт без дальнейшего падения доверия к Белому дому.

"Вопрос не в том, сможет ли Джей Ди это сделать. Вопрос в том, сможет ли любой республиканец, если война с Ираном продолжится", - заявил один из союзников Вэнса.

После промежуточных выборов вице-президент публично назвал войну причиной поражения партии. По данным источников CNN, это заявление вызвало недовольство Трампа, хотя Белый дом утверждает, что президента заранее проинформировали о публикации и он не возражал против нее.

Может ли Вэнс все же пойти на выборы

Часть союзников Вэнса убеждена, что он скорее будет баллотироваться, чем откажется от борьбы. Они подчеркивают, что до выборов остается два года и политическая ситуация еще может измениться.

При этом Трамп пока не пообещал поддержать вице-президента на республиканских праймериз. По информации CNN, в частных разговорах он говорил о желании сначала оценить других потенциальных кандидатов.