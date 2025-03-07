Венс має жорсткішу позицію, ніж Трамп щодо переговорів про надра з Україною, - Bloomberg

Як пише видання, деякі європейські посадовці, які мали приватні зустрічі з Венсом, описують його взаємодію як професійну і менш відверто політичну, ніж його публічні виступи.

За даними Bloomberg, європейські чиновники, знайомі з перебігом переговорів про те, щоб згладити сварку між Трампом і президентом Володимиром Зеленським і змусити їх підписати запропоновану угоду щодо мінеральних ресурсів, сказали, що Венс часто займав жорсткішу позицію, ніж Трамп. Водночас, його підхід контрастує з думками держсекретаря Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і посланець з питань України Кіт Келлог, які, як виявилося, займають поміркованіші позиції.

Угода про корисні копалини

Нагадаємо, влада США запропонувала Україні підписати угоду, яка передбачає передачу частини українських рідкісноземельних металів на користь США. Тоді у Вашингтоні пропонували Києву створити фонд на 500 млрд доларів, куди б спрямували доходи з продажу рідкісноземельних ресурсів.

Однак Зеленський наголосив, що обсяг підтримки становив 100 млрд доларів і вона не може вважатися боргом.

Згодом Financial Times з посиланням на джерела писало, що Україна і США погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів. У тексті зазначалось, що Україна готова підписати угоду, яка передбачає спільну зі США розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом.

Україна і США мали підписати угоду про корисні копалини ще в п'ятницю, 28 лютого. Цього дня президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Вашингтоні. Але через сутичку Трампа та Зеленського цього не сталось.

Днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з нацбезпеки Майком Волтцом. Вони домовилися про зустріч переговорних команд двох країн найближчим часом.