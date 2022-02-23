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Вениславский: призывникам и военнообязанным на время ЧП запретят выезд из Украины

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Киев, Среда 23 февраля 2022 18:36
Вениславский: призывникам и военнообязанным на время ЧП запретят выезд из Украины Фото: нардеп Федор Вениславский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На время чрезвычайного положения в Украине призывникам и военнообязанным запретят выезд из страны. Им также нельзя будет без разрешения менять место проживания.

Об этом в кулуарах Рады заявил представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Военнообязанным и призывникам запрещается без разрешения центров комплектования покидать территорию или менять территорию своего проживания. Соответственно, за границу им тоже будет запрещен выезд. Также это позволяет органам Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины ограничивать въезд на территорию Украины лиц, которые представляют угрозу", - отметил он.

Примечательно, что в указе президента Владимира Зеленского, который сегодня будет утверждать Верховная рада, запрет на выезд из страны отсутствует.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, при каком условии будут закрывать СМИ во время чрезвычайного положения.

РБК-Украина писало о том, что нужно знать о будущем режиме чрезвычайного положения.

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