Веніславський: призовникам та військовозобов'язаним на час НС заборонять виїзд з України

На час надзвичайного стану в Україні призовникам і військовозобов'язаним заборонять виїзд з країни. Їм також не можна буде без дозволу змінювати місце проживання.

Про це в кулуарах Ради заявив представник президента в Конституційному суді, нардеп Федір Веніславський, передає кореспондент РБК-Україна .

"Військовозобов'язаним і призовникам забороняється без дозволу центрів комплектування залишати територію або змінювати територію свого проживання. Відповідно, за кордон їм теж буде заборонений виїзд. Також це дозволяє органам Державної прикордонної служби, Служби безпеки України обмежувати в'їзд на територію України осіб, які становлять загрозу", - зазначив він.

Примітно, що в указі президента Володимира Зеленського, який сьогодні затверджуватиме Верховна рада, заборона на виїзд з країни відсутня.