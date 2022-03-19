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Вениславский: курс на НАТО нельзя изъять из Конституции во время военного положения

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина может согласиться на нейтральный статус и отказаться от курса на вступление в НАТО, убрав его из своей Конституции. Но это невозможно, пока действует военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя президента в Конституционном суде, нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского.

"Курс Украины на членство в НАТО закреплен на уровне Конституции. Это достаточно сложная процедура внесения изменений - две сессии Верховной рады, заключение КСУ, и также необходимо помнить, что в условиях военного положения Конституция не может быть изменена, это норма самой Конституции", - отметил он.

По его словам, что касается нейтрального статуса, то если от его закрепления в Конституции с "железобетонными юридически выверенными гарантиями безопасности" будет восстановлена территориальная целостность, станет возможным остановить войну и спасти тысячи жизней, то это может быть предметом переговоров на международном уровне.

"Но, безусловно, с гарантиями, что повторения того, что мы сейчас имеем, больше не будет", - добавил Вениславский.

Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского, что для Украины может быть выработана своя уникальная модель нейтралитета.

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