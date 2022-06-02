Венгрию могут лишить права голоса в ЕС, - вице-президент Европарламента

Венгрию могут лишить права голоса в Европарламенте. В ЕС считают, что страна позволяет себе шантаж в отношении других государств. Об этом заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR Aktuell .

Она также отметила, что причиной для лишения голоса может стать нарушение страной верховенства права. По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял страну под полный контроль и позволяет себе злоупотреблять принципом единогласия в ЕС ради шантажа других стран.

Напомним, что 31 мая ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России. При этом Венгрии не удалось оставить за собой право на перепродажу российской нефти. Скорее всего, именно этот момент журналисты и называют "техническими вопросами, связанными с запретом на нефть".

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