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Венгрия не запрещает транзит оружия для Украины, - заместитель главы МИД

Фото: Левенте Мадьяр, заместитель главы МИД Венгрии (globsec.org)
Автор: Евгений Прокопенко

Венгрия готова пропускать через свою территорию всю помощь, которую оказывают другие страны Украине, в том числе и военную.

Об этом заявил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Левенте Мадьяр заверил, что третьи страны могут пользоваться территорией Венгрии для поставок оружия в Украину.

"Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе ощутили, что это такое противостояние этой огромной восточной стране”, − сказал Мадьяр.

Он добавил, что сама Венгрия не будет поставлять своего оружия, это - стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться территорией страны.

Кроме этого, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря. Также венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях, а также заверила в готовности предоставить 1 000 стипендий для украинцев в своих университетах.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия выступает против западной поставки оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

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Венгрия