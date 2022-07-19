Венгрия не запрещает транзит оружия для Украины, - заместитель главы МИД

Левенте Мадьяр заверил, что третьи страны могут пользоваться территорией Венгрии для поставок оружия в Украину.

"Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе ощутили, что это такое противостояние этой огромной восточной стране”, − сказал Мадьяр.

Он добавил, что сама Венгрия не будет поставлять своего оружия, это - стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться территорией страны.

Кроме этого, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря. Также венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях, а также заверила в готовности предоставить 1 000 стипендий для украинцев в своих университетах.