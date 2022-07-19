Угорщина не забороняє транзит зброї для України, - заступник глави МЗС

Левенте Мадяр запевнив, що треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї в Україну.

“Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі”, − сказав Мадяр.

Він додав, що сама Угорщина не постачатиме своєї зброї, це - стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися територією країни.

Окрім цього, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Також угорська делегація запропонувала допомогти в лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах, а також запевнила в готовності надати 1 000 стипендій для українців у своїх університетах.