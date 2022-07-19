ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венгрия не запрещает транзит оружия для Украины, - заместитель главы МИД

Новина українською →
Украина, Вторник 19 июля 2022 19:08
Венгрия не запрещает транзит оружия для Украины, - заместитель главы МИД Фото: Левенте Мадьяр, заместитель главы МИД Венгрии (globsec.org)
Автор: Евгений Прокопенко

Венгрия готова пропускать через свою территорию всю помощь, которую оказывают другие страны Украине, в том числе и военную.

Об этом заявил заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Левенте Мадьяр заверил, что третьи страны могут пользоваться территорией Венгрии для поставок оружия в Украину.

"Мы поражены событиями, которые здесь происходят, мы действительно сочувствуем вам. За последние 200 лет мы с Россией воевали трижды. Эти войны были не на жизнь, а на смерть. В отличие от многих западных партнеров, мы на себе ощутили, что это такое противостояние этой огромной восточной стране”, − сказал Мадьяр.

Он добавил, что сама Венгрия не будет поставлять своего оружия, это - стратегическая позиция. Однако третьи страны могут пользоваться территорией страны.

Кроме этого, Венгрия готова принять украинских детей в свои санатории и лагеря. Также венгерская делегация предложила помочь в лечении гражданских и военных в своих медучреждениях, а также заверила в готовности предоставить 1 000 стипендий для украинцев в своих университетах.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия выступает против западной поставки оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ