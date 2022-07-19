Угорщина не забороняє транзит зброї для України, - заступник глави МЗС
Угорщина готова пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні, зокрема і військову.
Про це заявив заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.
Левенте Мадяр запевнив, що треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї в Україну.
“Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з Росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі”, − сказав Мадяр.
Він додав, що сама Угорщина не постачатиме своєї зброї, це - стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися територією країни.
Окрім цього, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Також угорська делегація запропонувала допомогти в лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах, а також запевнила в готовності надати 1 000 стипендій для українців у своїх університетах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Угорщина заперечує проти постачання західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.
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