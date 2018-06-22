Венгрия заинтересована в хороших отношениях с Украиной, - Сийярто

В то же время Будапешт сделает все для защиты прав венгерского меньшинства в Киеве

Правительство Венгрии заинтересовано в хороших отношениях с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной, передает mukachevo.net.

"Правительство Венгрии заинтересовано в хороших отношениях с Украиной, это я подчеркиваю. Мы с ностальгией вспоминаем тот период в наших отношениях до сентября прошлого года, когда был принят закон об образовании", - подчеркнул Сийярто.

В то же время он отметил, что Будапешт сделает все для обеспечения прав венгерского меньшинства в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-НАТО в Брюсселе. Отметим, напряженность в отношениях между странами обострилась после принятия нового украинского закона об образовании. Будапешт посчитал, что обязательное обучение на украинском языке нарушает права венгерского меньшинства.