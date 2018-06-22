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Угорщина зацікавлена в хороших відносинах з Україною, - Сійярто

НовиниПолітика    22.06.2018 - 15:47
Фото: Петер Сійярто (nkfih.gov.hu)
Фото: Петер Сійярто (nkfih.gov.hu)

У той же час Будапешт зробить все для захисту прав угорської меншини в Києві

Уряд Угорщини зацікавлений в хороших відносинах з Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції за підсумками консультацій з українською стороною, передає mukachevo.net.

"Уряд Угорщини зацікавлений в хороших відносинах з Україною, це я наголошую. Ми з ностальгією згадуємо той період у наших відносинах до вересня минулого року, коли був прийнятий закон про освіту", - підкреслив Сійярто.

У той же час він зазначив, що Будапешт зробить все для забезпечення прав угорської меншини в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина розблокувала проведення саміту Україна-НАТО в Брюсселі. Зазначимо, напруженість у відносинах між країнами загострилася після прийняття нового українського закону про освіту. Будапешт вважав, що обов'язкове навчання українською мовою порушує права угорської меншини.

 

Під Ужгородом розпочалися українсько-угорські переговори щодо закону про освіту
Теги публікації: Угорщина, отношения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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