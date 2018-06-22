Угорщина зацікавлена в хороших відносинах з Україною, - Сійярто

У той же час Будапешт зробить все для захисту прав угорської меншини в Києві

Уряд Угорщини зацікавлений в хороших відносинах з Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції за підсумками консультацій з українською стороною, передає mukachevo.net.

"Уряд Угорщини зацікавлений в хороших відносинах з Україною, це я наголошую. Ми з ностальгією згадуємо той період у наших відносинах до вересня минулого року, коли був прийнятий закон про освіту", - підкреслив Сійярто.

У той же час він зазначив, що Будапешт зробить все для забезпечення прав угорської меншини в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина розблокувала проведення саміту Україна-НАТО в Брюсселі. Зазначимо, напруженість у відносинах між країнами загострилася після прийняття нового українського закону про освіту. Будапешт вважав, що обов'язкове навчання українською мовою порушує права угорської меншини.