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Венгрия вынесет анти-ЛГБТ закон на референдум

Автор: РБК-Украина

В Венгрии пройдет референдум, на который вынесут скандальный анти-ЛГБТ закон. Данный закон широко критикуется в Евросоюзе, поскольку нарушает права сексуальных меньшинств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прямом эфире на своей официальной странице в Facebook. По его словам, чтобы снять все вопросы, правительство проведет референдум.

Отметим, венгерский Закон о защите детей (официальное название) преследует цель обеспечить защиту детей и борьбу с педофилией. Но европейское сообщество критикует его за дискриминацию в отношении членов ЛГБТ-сообщества. Дошло до того, что из-за него Евросоюз подал в суд на Будапешт.

Закон запрещает освещение гомосексуализма и трансгендеров на телешоу для несовершеннолетних, а также в школьной программе. Кроме того, он приравнивает гомосексуальность к педофилии.

Венгерский закон противоречит статье 21 Хартии основных прав ЕС, в которой говорится, что "стигматизация ЛГБТ представляет собой явное нарушение их основного права на достоинство".

В стране также не признаются однополые браки, а в 2020 году однополым парам запретили усыновлять детей. Венграм также не разрешается менять пол.

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