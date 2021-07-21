Угорщина винесе анти-ЛГБТ закон на референдум

Повідомляється, що відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в прямому ефірі на своїй офіційній сторінці в Facebook. За його словами, щоб зняти всі питання, уряд проведе референдум.

Зазначимо, угорський Закон про захист дітей (офіційна назва) має на меті забезпечити захист дітей і боротьбу з педофілією. Але європейська спільнота критикує його за дискримінацію щодо членів ЛГБТ-спільноти. Дійшло до того, що через нього Євросоюз подав до суду на Будапешт.

Закон забороняє висвітлення гомосексуалізму і трансгендерів на телешоу для неповнолітніх, а також у шкільній програмі. Крім того, він прирівнює гомосексуальність до педофілії.

Угорський закон суперечить статті 21 Хартії основних прав ЄС, в якій говориться, що "стигматизація ЛГБТ являє собою явне порушення їх основного права на гідність".

У країні також не визнаються одностатеві шлюби, а в 2020 році одностатевим парам заборонили всиновлювати дітей. Угорцям також не дозволяється міняти стать.