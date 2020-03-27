Венгрия усилила карантинные меры

Венгрия ужесточила карантинные ограничения в стране чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые ограничения вводятся в стране на две недели, при этом, по словам премьер-министра Виктора Орбана, пик распространения вируса в Венгрии ожидается в июне-июле.

С субботы 28 марта гражданам, среди прочего, будет разрешено ходить за продуктами и делать ограниченные физические упражнения на улице. При этом люди должны держаться на расстоянии друг от друга, а следить за этим будет полиция. Правоохранители также смогут штрафовать жителей за нарушение правил карантина.

На данный момент в Венгрии зафиксировано 300 случаев заражения и 10 смертей от коронавируса. Еще 39 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним, в мире коронавирусом заразились более полумиллиарда людей. Известно о более 24 тыс. смертельных случаев. При этом лидером по количеству заражений стали Соединенные Штаты Америки - число инфицированных в стране превысило 85 тыс. человек.

В Европе коронавирусом заразились более 250 тысяч человек. Детально о том, как меняется ситуация с пандемией коронавируса в Украине и мире 27 марта - в материале РБК-Украина.