Угорщина посилила карантинні заходи

Угорщина посилила карантинні обмеження в країні щоб уповільнити поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові обмеження вводяться в країні на два тижні, при цьому, за словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, пік поширення вірусу в Угорщині очікується в червні-липні.

З суботи 28 березня громадянам, серед іншого, буде дозволено ходити за продуктами і робити обмежені фізичні вправи на вулиці. При цьому люди повинні триматися на відстані один від одного, а стежити за цим буде поліція. Правоохоронці також зможуть штрафувати жителів за порушення правил карантину.

Наразі в Угорщині зафіксовано 300 випадків зараження і 10 смертей від коронавірусу. Ще 39 осіб повністю одужали і були виписані з лікарень.

Нагадаємо, у світі коронавірусом заразилися понад півмільярда людей. Відомо про більше 24 тис. смертельних випадків. При цьому лідером за кількістю заражень стали Сполучені Штати Америки - число інфікованих у країні перевищило 85 тис. чоловік.

В Європі коронавірусом заразилися понад 250 тисяч осіб. Детально про те, як змінюється ситуація з пандемією коронавірусу в Україні та світі 27 березня - у матеріалі РБК-Україна.