Венгрия и Словакия на карантине: пограничники напомнили правила въезда

На территориях Венгрии и Словакии действуют карантинные ограничения в связи с распространением COVID-19. В связи с этим правительства ужесточили требования по пропуску иностранцев на территории стран.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На территории Венгрии действует комендантский час с 21:00 до 06:00 по киевскому времени. На время действия ограничений въезд в страну разрешается исключительно лицам:

которые направляются к месту постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии;

с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов).

Ограничения комендантского часа не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

"Такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы", - добавили в ведомстве.

Ограничение въезда на территорию Словакии в пункте пропуска "Вишне Немецкое" действует с 20:00 до 08:00 по киевскому времени. Пропуск граждан и автомобилей в пункте пропуска "Вишне Немецкое" (с украинской стороны - "Ужгород") осуществляется только с 08:00 до 20:00 по киевскому времени.

Все кто следует в Словакию, должны при себе иметь документы, подтверждающие право на временное проживание или трудоустройство в этой стране. А те граждане, которые следуют через территорию Словакии транзитом и имеют документы, подтверждающие это, пропускаются круглосуточно.

Пункт пропуска "Малый Березный" работает без временных ограничений.

Отмечается, что ограничения не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки.

Напомним, с 12 января при въезде в Черногорию не надо будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, Великобритания изменила правила въезда на территорию страны. Иностранцам и жителям страны необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19.