Угорщина і Словаччина на карантині: прикордонники нагадали правила в'їзду

На територіях Угорщини та Словаччини діють карантинні обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19. У зв'язку з цим уряди посилили вимоги щодо пропуску іноземців на території країн.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

На території Угорщини діє комендантська година з 21:00 до 06:00 за київським часом. На час дії обмежень в'їзд у країну дозволяється виключно особам:

які направляються до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;

з метою працевлаштування (при наявності відповідних документів).

Обмеження комендантської години не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, що здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

"Такі особи обов'язково повинні мати документи, що підтверджують підставу для в'їзду або транзитний характер поїздки: дозвіл на постійне або тимчасове проживання в країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю", - додали у відомстві.

Обмеження в'їзду на територію Словаччини в пункті пропуску "Вишнє Німецьке" діє з 20:00 до 08:00 за київським часом. Пропуск громадян та автомобілів в пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" (з української сторони - "Ужгород") здійснюється тільки з 08:00 до 20:00 за київським часом.

Всі хто слідує у Словаччину, повинні при собі мати документи, що підтверджують право на тимчасове проживання чи працевлаштування в цій країні. А ті громадяни, які прямують транзитом через територію Словаччини і мають документи, що підтверджують це, пропускаються цілодобово.

Пункт пропуску "Малий Березний" працює без тимчасових обмежень.

Зазначається, що обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, що здійснюють міжнародні перевезення.

Нагадаємо, з 12 січня при в'їзді в Чорногорію не треба буде пред'являти негативний тест на коронавірус.

Крім того, Великобританія змінила правила в'їзду на територію країни. Іноземцям та жителям країни необхідно пред'являти негативний тест на COVID-19.