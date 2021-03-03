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Венгрия разрешила въезжать в страну из Украины без ограничений в деловых целях

Автор: Игорь Литвиненко

Венгрия отменила ограничения при въезде в страну из ряда других стран. В частности, были отменены ограничения для въезда в Венгрию из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Так, в Венгрию без ограничений можно въезжать из США, Китая, России, Индии, Индонезии, Израиля, Японии, Республики Кореи, Турции, Украины, Сингапура, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов.

Ограничения отменены для граждан Венгрии, и тех, кто имеет право на пребывание в стране на протяжении более 90 дней и въезжает в страну в экономических или деловых целях.

Напомним, ранее Грузия упростила правила въезда для украинцев. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

Также РБК-Украина писало, что Греция внесла Украину в список из десяти стран, с которыми обсуждается возможность введения сертификата вакцинации. Он позволит туристам въезжать в страну без карантина.

Кроме этого с апреля Кипр планирует разрешить въезд в страну из Украины. Изначально въезд для украинцев хотели разрешить с марта.

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