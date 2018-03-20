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Интервью

Венгрия против намерения Украины разместить батальон в Берегово

НовостиПолитика    20.03.2018 - 00:12
Фото: Петер Сийярто (flickr.com/mfarussia)
Фото: Петер Сийярто (flickr.com/mfarussia)

Глава венгерского МИД назвал возмутительными озвученные Минобороны причины передислокации военных на Закарпатье

Венгрия обеспокоена намерением Украины разместить батальон в Берегово. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает венгерское издание Hirado.hu.

Он выразил озабоченность тем, что украинский батальон численностью около восьмисот человек будет передислоцирован с востока в город с самым большим венгерским меньшинством.

Он добавил, что объяснения Минобороны Украины, что этот шаг необходим из-за угроз территориальной целостности Украины, еще более тревожит.

"Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что возмутительно, и именно поэтому Венгрия категорически против этого", - сказал он.

Сиярто также отметил, что Венгрия, наряду с Польшей и Словакией, является одной из стран ЕС, которые поставляют газ в Украину после спора между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

"Когда мы говорим о солидарности, эти действия должны быть приняты во внимание, а не только другие благонамеренные заявления", - сказал министр.

Отметим, ранее в Берегово размещался 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк, воинскую часть расформировали в 2003 году.

9 февраля 2018 года на пленарном заседании 30-й сессии Городского совета Берегово обсуждалось размещение одного из подразделений 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады на территории города.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что выступает за расширение присутствия миссии ОБСЕ на Закарпатье.

 

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Теги: Венгрия, Закарпатье, воинская часть
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