Венгрия против миротворцев и закрытого неба над Украиной: реакция МИД

Венгрия выступает против введения миротворцев и бесполетной зоны над Украиной. Украинское Министерство иностранных дел призывает Будапешт отказаться от попыток задобрить Российскую Федерацию.

Отметим, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах встречи министров стран ЕС в Брюсселе заявил, что Будапешт не поддержит энергетические санкции против России, введение бесполетной зоны над Украиной и отправку миротворцев, поскольку это может нести риск сухопутной войны.

По словам Николенко, "не провоцировать Россию" - это распространенный довод, когда нужно дать России больше пространства для агрессии.

"Мы, конечно, не желаем никому того горя, с которым столкнулись украинцы из-за войны России. В то же время ошибочно полагать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей", - отметил он.

Он также подчеркнул, что вчера появились доказательства России расшатывания ситуации на Закарпатье с использованием венгерского фактора. Поэтому Будапешту следовало бы осудить эту провокацию РФ.

"Пора быть честными с самими собой. Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии. Поэтому наши партнеры должны заботиться о том, чтобы Украина выстояла и победила российское зло. Для этого нужно укреплять европейское единство. Единство, которое позволит ввести более жесткие санкции против России, чтобы остановить ее военную машину", - добавил Николенко.