ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венгрия против миротворцев и закрытого неба над Украиной: реакция МИД

Новина українською →
Киев, Вторник 22 марта 2022 10:09
Венгрия против миротворцев и закрытого неба над Украиной: реакция МИД Фото: МИД отреагировал на позицию Венгрии по войне в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Венгрия выступает против введения миротворцев и бесполетной зоны над Украиной. Украинское Министерство иностранных дел призывает Будапешт отказаться от попыток задобрить Российскую Федерацию.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

Отметим, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах встречи министров стран ЕС в Брюсселе заявил, что Будапешт не поддержит энергетические санкции против России, введение бесполетной зоны над Украиной и отправку миротворцев, поскольку это может нести риск сухопутной войны.

По словам Николенко, "не провоцировать Россию" - это распространенный довод, когда нужно дать России больше пространства для агрессии.

"Мы, конечно, не желаем никому того горя, с которым столкнулись украинцы из-за войны России. В то же время ошибочно полагать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей", - отметил он.

Он также подчеркнул, что вчера появились доказательства России расшатывания ситуации на Закарпатье с использованием венгерского фактора. Поэтому Будапешту следовало бы осудить эту провокацию РФ.

"Пора быть честными с самими собой. Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии. Поэтому наши партнеры должны заботиться о том, чтобы Украина выстояла и победила российское зло. Для этого нужно укреплять европейское единство. Единство, которое позволит ввести более жесткие санкции против России, чтобы остановить ее военную машину", - добавил Николенко.

Напомним, ранее Венгрия заявляла о якобы опасности поставки оружия Украине, поскольку Россия может наносить ракетные удары по объектам вблизи внешней границы Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Венгрия Санкции против России Война России против Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро