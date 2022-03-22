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Угорщина проти миротворців і закритого неба над Україною: реакція МЗС

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 10:09
Угорщина проти миротворців і закритого неба над Україною: реакція МЗС Фото: МЗС відреагував на позицію Угорщини щодо війни в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Угорщина виступає проти введення миротворців і безпольотної зони над Україною. Українське Міністерство закордонних справ закликає Будапешт відмовитися від спроб задобрити Російську Федерацію.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в кулуарах зустрічі міністрів країн ЄС у Брюсселі заявив, що Будапешт не підтримає енергетичні санкції проти Росії, введення безпольотної зони над Україною та направлення миротворців, оскільки це може нести ризик сухопутної війни.

За словами Ніколенка, "не провокувати Росію" - це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії.

"Ми, звичайно, не бажаємо нікому того горя, з яким зіткнулися українці через війну Росії. У той же час помилково вважати, що Угорщина, так само як і будь-яка інша європейська країна, існує у вакуумі. Наша держава фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинних цілей в Україні, наступною метою стануть наші сусіди. Про це зараз відкрито говорять російські посли за кордоном", - зазначив він.

Він також підкреслив, що вчора з'явилися докази Росії розхитування ситуації на Закарпатті з використанням угорського фактора. Тому Будапешту слід було б засудити цю провокацію РФ.

"Пора бути чесними з самими собою. Марно сподіватися на те, що спроби задобрити агресора матимуть успіх. Це доводить історіюя, в тому числі і самої Угорщини. Тому наші партнери повинні дбати про те, щоб Україна вистояла і перемогла російське зло. Для цього треба зміцнювати європейську єдність. Єдність, яка дозволить ввести більш жорсткі санкції проти Росії, щоб зупинити її військову машину", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше Угорщина заявляла про нібито небезпеки поставки зброї Україні, оскільки Росія може завдавати ракетних ударів по об'єктах поблизу зовнішнього кордону Євросоюзу.

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