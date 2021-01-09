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Венгрия продлила локдаун до февраля

Автор: РБК-Украина

Оперативный штаб при правительстве Венгрии принял решение продлить локдаун до 1 февраля 2021 года. Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает 444.hu.

По его словам, на сегодня в стране вакцинировано около 80 000 человек, что является недостаточным количеством. Поэтому локдаун продлен до 1 февраля. Это означает, что в силе остаются комендантский час с 20:00 до 05:00, а также ограничения в работе школ и ресторанов.

"Я предпочитаю иметь успешную систему сдерживания, и пока вакцины не хватает, мы поддерживаем эти ограничения и привыкаем к жизни, которой можно жить в таких условиях", - отметил Орбан.

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Отметим, локдаун в Венгрии ввели с 11 ноября, после чего он был продлен в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия продолжает переговоры с Россией о закупке вакцин против COVID-19, хотя ранее отказалась от закупок. При этом в Евросоюзе недовольны, что Будапешт ведет двусторонние переговоры с Москвой.

За несколько дней до этого Орбан отмечал, что Венгрия вряд ли будет использовать российскую COVID-вакцину.

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