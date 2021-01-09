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Угорщина продовжила локдаун до лютого

Автор: РБК-Україна

Оперативний штаб при уряді Угорщини прийняв рішення продовжити локдаун до 1 лютого 2021 року. Заходи вжиті для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, передає 444.hu.

За його словами, на сьогодні в країні вакциновано близько 80 000 осіб, що є недостатньою кількістю. Тому локдаун продовжено до 1 лютого. Це означає, що в силі залишаються комендантська година з 20:00 до 05:00, а також обмеження в роботі шкіл та ресторанів.

"Я волію мати успішну систему стримування, і поки вакцини не вистачає, ми підтримуємо ці обмеження і звикаємо до життя, яким можна жити в таких умовах", - зазначив Орбан.

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Зазначимо, локдаун в Угорщині ввели з 11 листопада, після чого продовжили в грудні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина продовжує переговори з Росією про закупівлю вакцин проти COVID-19, хоча раніше відмовилася від закупівель. При цьому в Євросоюзі незадоволені, що Будапешт веде двосторонні переговори з Москвою.

За кілька днів до цього Орбан зазначав, що Угорщина навряд чи буде використовувати російську COVID-вакцину.

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