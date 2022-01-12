Венгрия предоставит стипендии для украинских студентов

Венгрия приглашает на бесплатное обучение украинцев на 2022/2023 учебный год. Страна примет студентов по бакалаврским, магистерским и аспирантским программам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки .

Прием объявлен в рамках стипендиальной программы правительства Венгрии "Stipendium Hungaricum Programme".

Поступающим предлагают более 600 учебных программ, охватывающих все отрасли высшего образования на всех уровнях, включая программы заочного и докторского образования.

Прием заявок для обучения продлится до 15 января 2022 года. Кандидаты на получение стипендий должны пройти регистрацию в онлайн-системе Tempus Public Foundation. После регистрации и создания личного кабинета, кандидаты получат доступ для подачи заявок и загрузки документов. С подробной информацией и инструкцией подачи заявок можно ознакомиться по ссылке.