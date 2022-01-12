Угорщина надасть стипендії для українських студентів

Угорщина запрошує на безкоштовне навчання українців на 2022/2023 навчальний рік. Країна прийме студентів за бакалаврськими, магістерськими і аспірантськими програмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки .

Прийом оголошено у рамках стипендіальної програми уряду Угорщини "Stipendium Hungaricum Programme".

Вступникам пропонують понад 600 навчальних програм, що охоплюють усі галузі вищої освіти на всіх рівнях, включаючи програми заочної та докторської освіти.

Прийом заявок для навчання триватиме до 15 січня 2022 року. Кандидати на здобуття стипендій повинні пройти реєстрацію в онлайн-системі Tempus Public Foundation. Після реєстрації та створення особистого кабінету кандидати отримають доступ для подання заявок та завантаження документів. З докладною інформацією та інструкцією подання заявок можна ознайомитись за посиланням.