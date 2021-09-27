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Венгрия подпишет с Россией договор о транзите газа в обход Украины

Автор: Валерия Полищук

Правительство Венгрии приняло решение подписать новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины. Подписание документа состоится в понедельник, 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Новый контракт рассчитан на 15 лет и будет заключен до 2036 года с возможностью пересмотра условий через 10 лет.

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год.

О намерениях Венгрии подписать с "Газпромом" новое соглашение по газу стало известно в августе, когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсуждал данный вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым.

30 августа Сийярто сообщил, что с "Газпромом" достигнута договоренность о поставках газа, которая начнет действовать с 1 октября.

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ВенгрияГазпромУкраинаТранзит газа