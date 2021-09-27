Угорщина підпише з Росією договір про транзит газу в обхід України

Новий контракт розрахований на 15 років і буде укладений до 2036 року з можливістю перегляду умов через 10 років.

За умовами контракту "Газпром" постачатиме в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу на рік.

Про наміри Угорщини підписати з "Газпромом" нову угоду по газу стало відомо в серпні, коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обговорював це питання з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

30 Серпня Сійярто повідомив, що з "Газпромом" досягнута домовленість про постачання газу, яка почне діяти з 1 жовтня.