Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС, - посол
Венгрия поддержит вступление Украины в Европейский союз. Когда начнется процедура рассмотрения соответствующих вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто для "Эспресо".
В частности, он заверил украинский народ в полной поддержке на фоне полномасштабного вторжения России.
"И мы надеемся, что уже скоро эта трагедия, эта война прекратится. А украинский народ возродится с новой энергией и возможностями. И в конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его", - отметил Ийдярто.
Отметим, опасения насчет Будапешта связаны с тем, что он блокировал заседания комиссий Украина-НАТО из-за вопросов венгерского меньшинства, а именно в отношении языковой и образовательной политики.
Напомним, ранее замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что пока не наблюдаются сигналы о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС. Он выразил надежду, что этого не произойдет.
Примечательно, но согласно опросу Flash Eurobarometer, вступление Украины в ЕС поддерживает большинство населения всех стран-участниц, кроме Венгрии.
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