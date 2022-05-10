Угорщина підтримає вступ України до ЄС, - посол

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто для "Еспресо" .

Зокрема, він запевнив український народ у повній підтримці на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"І ми сподіваємося, що вже скоро ця трагедія, ця війна припиниться. А український народ відродиться з новою енергією і можливостями. І в кінці я хочу запевнити вас в тому, що, коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському союзі, Угорщина підтримає його", - зазначив Ійдярто.

Зазначимо, побоювання щодо Будапешта пов'язані з тим, що він блокував засідання комісій Україна-НАТО через питання угорської меншини, а саме щодо мовної та освітньої політики.