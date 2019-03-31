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Венгрия планирует поставки газа из Азербайджана с 2021

Новости » Политика    31.03.2019 - 01:22
Венгрия планирует поставки газа из Азербайджана с 2021
Фото: Петер Сийярто (flickr.com/mfarussia)

В Венгрии боятся срыва транзита российского газа через Украину

Венгрия рассчитывает, что с 2021 года сможет получать газ из Азербайджана, поскольку опасается проблем с транзитом газа через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

Заявление Сийярто прозвучало после его встречи в Баку с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым.

Венгерский министр подчеркнул, что для его страны чрезвычайно важна диверсификация маршрутов поставок газа в связи с до сих пор не заключенным между Украиной и Россией соглашением о транзите на следующий год.

"Конфликт между Россией и Украиной имеет очень серьезное влияние на центральноевропейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянные поставки природного газа в Центральную Европу из России через Украину с начала следующего года, еще не заключено", - заявил Сиярто.

Он напомнил, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину, поэтому, по его мнению, поставки газа из Азербайджана выглядят "одним из наиболее жизнеспособных сценариев" обеспечения энергобезопасности Венгрии.

Напомним, "Укртрансгаз" предложил европейским поставщикам воспользоваться свободными мощностями украинских ПХГ и создать запасы газа, чтобы гарантировать газоснабжение Венгрии в случае прекращения "Газпромом" транзита по территории Украины. .

 

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