Венгрия открылась для украинцев, но есть ограничения

Граждане Украины с 7 августа 2021 года могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Исключение - авиационный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба Министерства внутренних дел Украины ( МВД ).

По данным ведомства, для путешествий самолетами дополнительно требуется отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации. Вместе с гражданами, которые имеют сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

Для транзитного проезда могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения, добавили в пресс-службе.