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Греция вводит комендантский час на популярных туристических островах

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Афины, Четверг 05 августа 2021 16:24
Греция вводит комендантский час на популярных туристических островах Фото: Греция вводит комендантский час на популярных туристических островах (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

В Греции введут ночной комендантский час и запретят музыку в развлекательных заведениях на двух популярных туристических островах. Решение было принято для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ограничения включают комендантский час в ночное время и полный 24-часовой запрет музыки во всех развлекательных заведениях",- говорится в сообщении.

Отмечено, что ограничения вступят в силу с этой пятницы и будут действовать до 13 августа после рекомендации комитета экспертов по инфекционным болезням, консультирующего правительство Греции.

Указано, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась на 69% на острове Закинф (запад Греции), по сравнению с предыдущей неделей, и на острове Крит в городе Ханья данный показатель вырос на 54%.

По последним данным, в Греции с начала пандемии коронавирус обнаружили у 503 885 людей и зафиксировали 13 013 летальных случаев.

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