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Угорщина відмовляється дотримуватися закону ЄС про захист даних

Новини » Політика     06.05.2020 - 21:34
Угорщина відмовляється дотримуватися закону ЄС про захист даних
Фото: прапор Угорщини (pixabay.com/lmaresz)

Уряд країни відмовляється виконувати закон поки не буде оголошено режим надзвичайного стану

Угорський уряд оголосив про плани припинити зобов'язання, передбачені в законі Європейського союзу про захист даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як повідомляється, уряд країни відмовляється від зобов'язань в рамках закону до тих пір, поки не буде оголошений період "надзвичайного стану" у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нові заходи передбачають призупинення права людей на доступ до особистої інформації та її стирання. Указ також послаблює обов'язок влади повідомляти окремих осіб при зборі персональних даних, коли визначені органи влади діють з метою "запобігання випадків захворювання коронавірусом, їх виявлення, вивчення і запобігання подальшого поширення".

Указ також призупиняє дію і вносить зміни в деякі положення угорського закону про свободу інформації, збільшуючи час, що органи влади можуть відреагувати на запит, в результаті чого, як стверджують критики, для тих, хто намагається отримати доступ до публічних даних, може знадобитися три місяці очікування.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що пік коронавірусу в Угорщині може припасти на 3 травня.

Також РБК-Україна писало, що 9 квітня угорський уряд прийняв рішення про продовження дії комендантської години. Дію обмеження було продовжено на невизначений термін. Орбан стверджував, що обмежувальні заходи ефективно допомагають зменшити поширення коронавірусу.

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