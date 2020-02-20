Венгрия в ООН призвала урегулировать языковую проблему для нацменьшин в Украине

Венгрия в ООН призвала урегулировать языковую проблему для национального меньшинства в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто во время заседания 74й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РБК-Украина.

По его словам, ранее Украина нарушала международно признанные права венгров на западе Украины.

"К сожалению, когда у власти пребывал предыдущий президент Украины и был предыдущий состав парламента были приняты законы, которые нарушали международно признанные права венгров на западе Украины", - сказал Сиярто.

Дипломат также выразил надежду, что на этот вопрос обратят внимание депутаты действующего созыва Верховной рады.

"Борьба Украины с Россией привела к тому, чтобы были приняты нормативно-правовые положения, которые серьезно затрудняют проживание венгров на территории Украины. Ущемляются права на самобытность, язык и самоопределение. Укрепление роли государственного языка не должно приводить к тому, что нацменьшинам практически запрещают использовать свой собственный язык. Хотели бы ожидать, что новая законноизбранное руководство Украины урегулирует проблему", - добавил он.

Напомним, Сиярто во время заседания 74й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что с начала войны на Донбассе Венгрия выделила в поддержку Украины 225 млн евро. Он также отметил, что Украине было выделено 60 миллионов инвестиций.

Как сообщало РБК-Украина, 20 февраля в Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций началось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. От Украины в дебатах участвует министр иностранных дел Вадим Пристайко.