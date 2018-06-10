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Венгрия объявила военную тревогу из-за нелегального самолета из Украины

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 14:00
Фото: пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань" (mukachevo.net)
Фото: пункт пропуска "Лужанка – Берегшурань" (mukachevo.net)

Инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужанка – Берегшурань"

Небольшой самолет из Украины сегодня ночью, 10 июня, нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность. Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Так, согласно информации издания, сотрудники Госпогранслужбы сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО. Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Сообщается, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужанка - Берегшурань".

В свою очередь, венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.

"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно: сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ заблокировала масштабную переправку нелегалов в Украину.

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Теги публикации: Украина, Венгрия, контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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